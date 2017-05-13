ВСЖД решила направить на ремонт и модернизацию пассажирских обустройств 92 млн рублей Восточно-Сибирская железная дорога намерена инвестировать в 2017 году на ремонт и модернизацию инфраструктуры, направленной на улучшение качества предоставляемых услуг пассажирам. Как сообщила сегодня, 13 апреля, служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, средства пойдут на завершение строительства нового вокзального комплекса на станции Мысовой, капитальный и текущий ремонт посадочных платформ.



«Особое внимание традиционно уделяется Кругобайкальской железной дороге. В этом году на КБЖД планируется провести ремонт пяти платформ, а также установить информационные стенды с историческими фактами, изложенными на русском, английском и китайском языках – для удобства путешествующих по КБЖД туристических групп», — отметили в службе корпоративных коммуникаций.



В прошлом году на ВСЖД сдан в эксплуатацию новый вокзальный комплекс на станции Заиграево. На посадочных платформах магистрали было установлено 335 новых навесов, на 58 смонтированы системы освещения. На инфраструктуре дороги активно размещаются эко-плакаты, заменяются люминесцентные светильники на светодиодные. На вокзале станции Селенга запланирован монтаж локальных очистных сооружений.



Обновление пассажирских обустройств будет проводиться и по другим направлениям. Продолжится работа по устройству безбарьерной среды для маломобильных групп населения: монтаж пандусов и поручней, обеспечение доступа в залы ожидания вокзалов, замена и обновление лавок и урн, элементов навигации (вывесок, стендов расписаний) и приведение обустройств к эстетическому состоянию. На предыдущую страницу

Актуально Проект благоустройства особо охраняемой территории города Иркутска «Сад Томсона» одобрен научно-экспертным советом Иркутского областного отделения ООО «Всероссийское общество охраны природы». Подробнее... Аналитика Позднее зажигание Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Твиты пользователя @slatynina

