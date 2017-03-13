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ВТБ подписал соглашение о сотрудничество с Экспортно-Импортным Банком Таиланда

13.03.2017
Фото ВТБФото ВТБ Банк ВТБ подписал соглашение о сотрудничестве с Export-Import Bank of Thailand в сфере межбанковского взаимодействия для поддержки совместных проектов в области торговли между Россией и Королевством Таиланд.
Как сообщает пресс-служба банка, установление партнерских отношений позволит активизировать товарооборот в различных отраслях экономики и позволит Банку ВТБ предлагать новые финансовые решения для российских компаний при работе с партнерами из Таиланда.

“Данное соглашение определяет партнерский статус наших банков, а также подтверждает намерения Банка ВТБ развивать дальнейшее сотрудничество в условиях укрепляющихся российско-тайских отношений, - рассказал заместитель президента-председателя правления Банка ВТБ Герберт Моос. - Мы активно прорабатываем возможности совместных проектов с тайскими финансовыми институтами и надеемся и дальше расширять нашу общую продуктовую линейку”.

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