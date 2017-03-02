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ВСЖД объявила о продаже билетов на новый «Дневной экспресс» следованием Иркутск-Улан-Удэ, первый рейс которого из Иркутска отправится 20 декабря и 21 декабря - из Улан-Удэ.
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ВСЖД направила 9 млрд рублей на выполнение социальных обязательств в 2016 году

02.03.2017
Фото: AntinesФото: Antines ВСЖД направила в 2016 году на выполнение социальных обязательств более 9 млрд рублей, из которых 600 млн рублей потрачено на реализацию жилищной программы, 173 млн рублей – на медицинские услуги по полисам обязательного и доверительного страхования.
Как сообщает служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, в минувшем году построены и введены в эксплуатацию три многоквартирных дома на станциях Новая Чара, Таксимо, Вихоревка.

«Идет строительство на станции Коршуниха-Ангарская. Ведется установка жилых домов модульного типа на БАМ, - сообщает служба корпоративных коммуникаций. - Помимо этого, все работники предприятий пользуются правом получения медицинских услуг не только по полису обязательного медицинского страхования, но и по полису дополнительного страхования, значительно расширяющему спектр оказываемых услуг».

Помимо жилищных и медицинских программ руководство магистрали больше внимание уделяет культурным и спортивным мероприятиям. На ВСЖД работает 10 объектов культуры. В спортивных секциях и группах оздоровительной направленности на шети объектах спорта занимается более 1,2 тыс. человек. Кроме того, у железнодорожников есть возможность приобретать абонементы на занятия физической культурой с последующей компенсацией затрат компанией. Этой привилегией в 2016 году воспользовались более 4 тыс. работников ВСЖД.

Также в детских оздоровительных лагерях отдохнуло за прошлый год свыше 3 тыс. детей железнодорожников.

Также железнодорожники и их дети до 18 лет по-прежнему имеют право бесплатного проезда раз в год по личным надобностям в купейном вагоне поездов дальнего следования.

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