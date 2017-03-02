Банк ВТБ в Иркутске увеличил в семь раз закупки золота в 2016 году Фото ВТБ Региональный офис ВТБ в Иркутске увеличил в семь раз по итогам 2016 года объемы закупаемого золота у недропользователей, заключив договоры с золотодобывающими компаниями Приангарья, Бурятии, Забайкалья и Якутии на закупку 4,84 тонн золота. Как сообщила сегодня, 2 марта, пресс-служба банка, из них 80% поставлено в банк, еще часть находится на обезличенных металлических счетах.



«Достижению значительных результатов послужило сотрудничество как с давними, так и с новыми клиентами-недропользователями среднего и крупного бизнеса, - рассказала руководитель дирекции ВТБ по Иркутской области Александра Макарова. - Добавлю, что по состоянию на 1 января 2017 года кредитный портфель золотодобывающих предприятий достиг отметки 2,8 млрд рублей, рост за год составил 15%. В текущем году мы планируем развивать отношения с компаниями отрасли по этим и другим направлениям».



Группу ВТБ в Иркутской области представляют один операционный офис ВТБ, 28 операционных офисов ВТБ 24, представительства «ВТБ Страхование» и «ВТБ Регистратор». Среди корпоративных клиентов ВТБ в регионе предприятия всех отраслей экономики и бизнеса, а также муниципальные органы власти.



С более подробной информацией о Группе ВТБ можно ознакомиться на сайте: www.vtb.ru Как сообщила сегодня, 2 марта, пресс-служба банка, из них 80% поставлено в банк, еще часть находится на обезличенных металлических счетах.«Достижению значительных результатов послужило сотрудничество как с давними, так и с новыми клиентами-недропользователями среднего и крупного бизнеса, - рассказала руководитель дирекции ВТБ по Иркутской области Александра Макарова. - Добавлю, что по состоянию на 1 января 2017 года кредитный портфель золотодобывающих предприятий достиг отметки 2,8 млрд рублей, рост за год составил 15%. В текущем году мы планируем развивать отношения с компаниями отрасли по этим и другим направлениям».Группу ВТБ в Иркутской области представляют один операционный офис ВТБ, 28 операционных офисов ВТБ 24, представительства «ВТБ Страхование» и «ВТБ Регистратор». Среди корпоративных клиентов ВТБ в регионе предприятия всех отраслей экономики и бизнеса, а также муниципальные органы власти.С более подробной информацией о Группе ВТБ можно ознакомиться на сайте: На предыдущую страницу

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