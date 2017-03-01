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РЖД намерены инвестировать более 35,6 млрд рублей в развитие БАМа и Транссиба

01.03.2017
Фото: http://www.vnd12.ruФото: http://www.vnd12.ru ОАО «РЖД» в 2017 году намерено инвестировать более 35,6 млрд рублей в модернизацию и развитие инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей, благодаря чему будут введены в эксплуатацию новые объекты, отремонтированы пути и станции.
Как сообщает сегодня, 1 марта, служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, общий объем планируемых инвестиций на Восточно-Сибирской магистрали в текущем году составит 42,3 млрд рублей, против 34 млрд рублей в 2016 году.

«Самым масштабным проектом этого года станет строительство нового Байкальского тоннеля на участке Дельбичинда – Дабан, - сообщает служба корпоративных коммуникаций. - Объем инвестиций в этот объект составит порядка 8,5 млрд рублей».
Всего в 2017 году планируется ввести в эксплуатацию 124 объекта строительства. С начала года строительно-монтажные работы уже ведутся на 19-ти из них.

«Для увеличения пропускных способностей Транссиба начата модернизация пути на участках Мегет – Батарейная, Иркутск-Сортировочный – Иркутск-Пассажирский, Байроновка – Разгон, Головинская – Кутулик, Танхой – Переемная, Уда – Хингуй и других», - добавили в компании.

В течение 2017 года запланировано завершить первый этап реконструкции станций Тайшет, Новая Чара, строительство 27-квартирного жилого дома на станции Коршуниха-Ангарская. Кроме того, запланирована установка модульных жилых домов на станциях Куанда, Киренга, Кунерма, Кюхельбекерская, реконструкция административно-бытового комплекса на станции Зима. Также будет проводиться техническое перевооружение нескольких тяговых подстанций, строительство второго пути на перегоне Сакукан-Салликит и другие работы.

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