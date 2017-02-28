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ВТБ стал титульным спонсором FORMULA 1 ВТБ ГРАН-ПРИ РОССИИ

28.02.2017
Фото ВТБФото ВТБ Группа ВТБ получила право титульного спонсора международного проекта FORMULA 1 ВТБ ГРАН-ПРИ РОССИИ, российский этап которого пройдет в Сочи с 28 по 30 апреля.
Как сообщила пресс-служба банка, руководство FORMULA 1 уже заявило, что поддержка российского этапа со стороны ВТБ еще больше будет способствовать общему успеху мероприятия и станет первым шагом на пути к длительному и успешному партнерству.

«Право быть титульным спонсором столь масштабного международного проекта открывает новые перспективы как для Группы ВТБ, так и для российского этапа чемпионата мира FORMULA 1, - сообщил первый заместитель президента - председателя правления ВТБ Василий Титов. - Уверен, что наше сотрудничество станет примером эффективного спонсорства в сфере автоспорта для множества компании».

FORMULA 1 - это не только потрясающее мероприятие, дающее множество эмоций от спортивной высокотехнологичной борьбы и широкого спектра развлечений, но и деловая площадка высочайшего уровня.

Российские организаторы проекта благодарят Берни Экклстоуна за необходимые решения для развития партнерских отношений и рассчитывают на продолжение продуктивной совместной работы с руководством FORMULA 1.

Логотип и название Группы ВТБ включены в логотип и наименование мероприятия, банк получил дополнительные рекламные, маркетинговые и коммуникационные возможности.

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