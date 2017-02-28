ВТБ стал титульным спонсором FORMULA 1 ВТБ ГРАН-ПРИ РОССИИ Фото ВТБ Группа ВТБ получила право титульного спонсора международного проекта FORMULA 1 ВТБ ГРАН-ПРИ РОССИИ, российский этап которого пройдет в Сочи с 28 по 30 апреля. Как сообщила пресс-служба банка, руководство FORMULA 1 уже заявило, что поддержка российского этапа со стороны ВТБ еще больше будет способствовать общему успеху мероприятия и станет первым шагом на пути к длительному и успешному партнерству.



«Право быть титульным спонсором столь масштабного международного проекта открывает новые перспективы как для Группы ВТБ, так и для российского этапа чемпионата мира FORMULA 1, - сообщил первый заместитель президента - председателя правления ВТБ Василий Титов. - Уверен, что наше сотрудничество станет примером эффективного спонсорства в сфере автоспорта для множества компании».



FORMULA 1 - это не только потрясающее мероприятие, дающее множество эмоций от спортивной высокотехнологичной борьбы и широкого спектра развлечений, но и деловая площадка высочайшего уровня.



Российские организаторы проекта благодарят Берни Экклстоуна за необходимые решения для развития партнерских отношений и рассчитывают на продолжение продуктивной совместной работы с руководством FORMULA 1.



Логотип и название Группы ВТБ включены в логотип и наименование мероприятия, банк получил дополнительные рекламные, маркетинговые и коммуникационные возможности. На предыдущую страницу