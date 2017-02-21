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Кредитный портфель ВТБ увеличился на 8% по итогам 2016 года

21.02.2017
Кредитный портфель банка ВТБ по итогам 2016 года увеличился на 8% по сравнению с предыдущим годом и составил 624,5 млрд рублей.
. Как сообщается на официальной странице ВТБ в Facebook, кредитование сельского хозяйства выросло на 72%, пищевой промышленности - на 32%, обрабатывающей промышленности - на 30%, сферы услуг - на 36%.

«Наш кредитный портфель отражает основные тенденции, сложившиеся в российской экономике, - сообщил зампред правления банка ВТБ Михаил Осеевский. - Так, например, динамичное развитие сельскохозяйственной отрасли, получившей в новой экономической конъюнктуре возможности для расширения деятельности, в нашем портфеле отразилось ростом кредитования данного сегмента на 72%».

По мнению Михаила Осеевского, росту кредитного портфеля способствовало в том числе и активное участие банка в «Программе 6,5», реализуемой Корпорацией МСП совместно с Банком России. «В целом, можно смело отметить, что представители среднего бизнеса получают в ВТБ максимально широкий спектр инструментов для эффективной работы, оперативность при принятии решений и надежность государственного банка», - считает Михаил Осеевский.

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