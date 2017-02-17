РЖД намерены сдать в аренду малому бизнесу на четверть больше помещений в 2017 году

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ОАО «Российские железные дороги» намерено в 2017 году предоставить в аренду представителями малого и среднего бизнеса около 3,8 тыс. объектов недвижимости на вокзалах, что на четверть больше чем в 2016 году.

Как сообщила сегодня, 17 февраля, служба корпоративных коммуникаций РЖД, это помещения различного назначения – от административных до складских, в том числе для размещения офисов, кафе, магазинов.



«Данная работа проводится в рамках сотрудничества между компанией и АО «Корпорация «МСП», которое предусматривает увеличение доли закупок РЖД и его дочерних обществ у субъектов малого и среднего предпринимательства, — пояснили в службе корпоративных коммуникаций. — РЖД и корпорация прорабатывают варианты оптимизации арендных отношений между РЖД и субъектами малого и среднего предпринимательства. Это, прежде всего, сокращение сроков оформления договоров аренды и упрощение самой процедуры».



В настоящее время 70% от общего количества сторонних арендаторов РЖД – субъекты малого и среднего предпринимательства. Актуальный перечень неиспользуемых объектов недвижимого имущества размещен на сайтах РЖД, Корпорации «МСП» и в Бизнес-навигаторе корпорации.