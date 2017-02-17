Событие дня

ВСЖД объявила о продаже билетов на новый «Дневной экспресс» следованием Иркутск-Улан-Удэ, первый рейс которого из Иркутска отправится 20 декабря и 21 декабря - из Улан-Удэ.
Подробнее...
Братский лесохимик
Погода
г. Иркутск
Подробно
Сб, ночь
-15
-17
Сб, утро
-12
-14
Сб, день
-7
-9
Сб, вечер
-11
-13
Предоставлено Gismeteo.Ru

Опрос

Нужно ли запретить перелеты российский туристов в Турцию и Кипр?

РЖД намерены сдать в аренду малому бизнесу на четверть больше помещений в 2017 году

17.02.2017
Фото: inalex.ruФото: inalex.ru ОАО «Российские железные дороги» намерено в 2017 году предоставить в аренду представителями малого и среднего бизнеса около 3,8 тыс. объектов недвижимости на вокзалах, что на четверть больше чем в 2016 году.
Как сообщила сегодня, 17 февраля, служба корпоративных коммуникаций РЖД, это помещения различного назначения – от административных до складских, в том числе для размещения офисов, кафе, магазинов.

«Данная работа проводится в рамках сотрудничества между компанией и АО «Корпорация «МСП», которое предусматривает увеличение доли закупок РЖД и его дочерних обществ у субъектов малого и среднего предпринимательства, — пояснили в службе корпоративных коммуникаций. — РЖД и корпорация прорабатывают варианты оптимизации арендных отношений между РЖД и субъектами малого и среднего предпринимательства. Это, прежде всего, сокращение сроков оформления договоров аренды и упрощение самой процедуры».

В настоящее время 70% от общего количества сторонних арендаторов РЖД – субъекты малого и среднего предпринимательства. Актуальный перечень неиспользуемых объектов недвижимого имущества размещен на сайтах РЖД, Корпорации «МСП» и в Бизнес-навигаторе корпорации.

Оставь свой комментарий

  
 
 
 
 
 
Защитный код
сгенерировать другой код
  
 
На предыдущую страницу

Актуально

ВСЖД провела три профилактических обстрела лавиноопасных очагов
Восточно-Сибирская железная дорога с начала сезона для закрепления снежных масс на склонах провела три профилактических обстрела лавиноопасных очагов в Северобайкальском регионе, где в феврале наблюдаются сухие лавины.
Подробнее...
Парламентский вестник
ПнВтСрЧтПтСбВс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728         
Архив
МК Байкал

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Каталог сайтов Братска cat.zie.ru Каталог сайтов OpenLinks.RU