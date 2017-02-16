Программное обеспечение банка ВТБ сертифицировано и внесено в реестр Минкомсвязи России Фото ВТБ Специально разработанное программное обеспечение для обслуживания физических и юридических лиц банка ВТБ успешно прошло сертификацию, и внесено в реестр программного обеспечения Минкомсвязи России. Как сообщает пресс-служба банка, автоматизированная банковская система «М-Банк» является модульной полнофункциональной АБС и обеспечивает функционирование фронт, миддл и бэк-офисных подразделений, включая онлайновое взаимодействие с процессингом пластиковых карт и контакт-центрами, в нескольких банках Группы ВТБ.



«Считаю важным тот факт, что Группа ВТБ также внесла свой весомый вклад в процесс IT- импортозамещения и предоставила на рынок высококачественный и конкурентоспособный продукт для банков и других финансовых учреждений, - сказала заместитель президента – председателя правления Ольга Дергунова. - ВТБ продолжит выбранный курс на активное инновационное развитие своих технологий для предоставления современных высококачественных финансовых услуг нашим клиентам».



Получившая сертификацию система позволяет гибко настраиваться на любую организационную структуру банка, включая процедуры объединения и разъединения, и интегрироваться с любыми внешними приложениями. Ее эффективность подтверждена независимыми аудиторами, что позволяет использовать ее в ряде других финансовых организаций.



Включение продукта в реестр Минкомсвязи России свидетельствует о том, что он проанализирован его экспертами и рекомендован к закупке государственными заказчиками в рамках политики импортозамещения.



Согласно постановлению Правительства РФ №1236 от 16 ноября 2015 г. с 1 января 2016 года единый реестр отечественного программного обеспечения был запущен министерством для поддержки импортозамещения в области информационных технологий.



Благодаря гибкости и высокой производительности на платформе «М-Банк» успешно реализованы и работают такие проекты как обработка платежей за жилищно-коммунальные услуги и зачисление и выплата пенсий более 160 тысячам пенсионеров через 540 отделений Почты России в Москве. Кроме того активно развиваются зарплатные проекты, а также проекты по взаимодействию с государственными органами, включая порталы государственных услуг и федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации.



«М-Банк» позволяет обслуживать ежедневно более 7000 пользователей – сотрудников банка, более 10 миллионов клиентов физических лиц, более 15 миллионов открытых счетов, осуществлять более 200 000 межбанковских переводов в день., производить около 1.5 миллионов финансовых транзакций в день. На предыдущую страницу