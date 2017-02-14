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ВТБ увеличил объем выданных бизнесу Приангарья кредитов на 13% в 2016 году

14.02.2017
Фото ВТБФото ВТБ Объем кредитных средств, предоставленных ВТБ предприятиям крупного и среднего бизнеса Иркутской области в течение 2016 года составил 19,9 млрд рублей, что на 13% больше аналогичного показателя за 2015 год.
Как сообщила сегодня, 14 февраля, пресс-служба банка в Иркутске, кредитный портфель корпоративных клиентов на 1 января 2017 года составил 11,07 млрд рублей.

«30% портфеля приходится на предприятия торговли. В тройке лидеров по отраслям также недропользователи — 25%, представители фармацевтической промышленности — 18%, — рассказала руководитель дирекции ВТБ по Иркутской области Александра Макарова. — Еще несколько лет назад на торговлю приходилось больше половины кредитного портфеля, он стал гораздо более качественным и диверсифицированным, к чему мы и стремились».

Как отметила Александра Макарова, другая важная задача банка – поддержка отечественных производителей. «В 2016 году, впервые за несколько лет, мы профинансировали несколько крупных предприятий пищевой промышленности, среди которых ГК «Янта» и «Иркутский хлебозавод». Пока доля «пищевиков» в кредитном портфеле небольшая — чуть более 3%, в текущем году объемы финансирования этой отрасли планируем увеличить», — подчеркнула руководитель дирекции банка по региону.

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