ВСЖД направила около 600 млн рублей на улучшение жилищных условий сотрудников в 2016 году

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Восточно-Сибирская железная дорога в 2016 году направила 599,8 млн рублей на реализацию жилищной программы ОАО «РЖД», благодаря чему свои жилищные условия улучшили 112 работников дороги, в том числе 71 работник в возрасте до 30 лет.

Как сообщает сегодня, 9 февраля, служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, только на выдачу железнодорожникам ипотечных кредитов в минувшем году было направлено 208 млн рублей, еще 7,5 млн рублей было выделено на субсидирование части процентной ставки по ипотечным банковским кредитам.



«Также в границах ВСЖД формируется специализированный жилищный фонд ОАО «РЖД». В прошлом году в него были направлены инвестиции в объеме 321,5 млн рублей, - отметили в службе корпоративных коммуникаций. - На эти средства были построены и введены в эксплуатацию три многоквартирных дома на станциях Новая Чара, Таксимо, Вихоревка. Начато строительство на станции Коршуниха-Ангарская, а на станции Лена выполнены проектно-изыскательские работы».



Наряду со строительством ведется установка жилых домов модульного типа. Так, 24 модуля появились на станциях БАМа: 11 – на станции Киренга и 13 – на станции Кунерма. Еще 24 дома планируется установить в 2017 году на станциях Куанда и Кюхельбекерская. Кроме того, одним из важнейших факторов закрепления кадров для работы на малых станциях является предоставление готового жилья, поэтому активно ведется строительство технологического жилья.



В нынешнем году на улучшение работникам жилищных условий ВСЖД планирует направить 312 млн рублей. В планах – строительство жилых домов на северных станциях дороги.