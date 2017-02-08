ВТБ в Иркутске увеличил объем платежей в юанях в 15 раз в 2016 году

Фото: tatar-inform.ru

ВТБ в Иркутске в 2016 году провел по внешнеторговым контрактам клиентов платежи в юанях общим объемом 80,5 млн, что в 15 раз больше аналогичного показателя за 2015 год.

Как сообщила сегодня, 7 февраля, пресс-служба банка в Иркутске, количество транзакций в юанях выросло в 3,2 раза, составив 242 платежа.



«В марте 2013 года мы впервые провели платеж по контракту клиента в юанях. C тех пор предприятия Приангарья, развивающие торгово-экономические связи с партнерами в КНР, все чаще предпочитают прямые расчеты с китайскими банками, — отметила руководитель дирекции ВТБ по Иркутской области Александра Макарова. — Уверена, что платежи в национальной китайской валюте покажут рост и в новом году, подтверждая статус КНР как ключевого внешнеторгового партнера наших клиентов».