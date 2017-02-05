Объем внешнеторговых операций корпоративных клиентов ВТБ вырос на 6% в 2016 году

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Объем внешнеторговых операций, проведенных банком ВТБ в Иркутске по поручениям корпоративных клиентов, в 2016 году составил 7,6 млрд рублей, что на 6% больше показателя за 2015 год.

Как сообщила сегодня, 1 февраля, пресс-служба ВТБ в Иркутске, среди стран-партнеров клиентов банка лидируют Китай, Монголия и Италия.



«Наши клиенты поддерживают отношения с партнерами в 55 странах мира, — рассказала руководитель дирекции ВТБ по Иркутской области Александра Макарова. — Из открытых в прошедшем году паспортов сделок, к которым в ВТБ относят крупные внешнеторговые контракты на сумму равную или превышающую 50 тыс. долларов США, почти 60% пришлось на КНР, в том числе нематериковый Китай – Тайвань и Гонконг. 2-3 место разделили Монголия и Италия».



Как подчеркнула Александра Макарова, рейтинг стран-партнеров предприятий Приангарья подвижен, впервые за последние два года в тройку лидеров попал представитель Европы. «В условиях международных санкций наши клиенты налаживают внешнеэкономические cвязи не только со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Уверена, что в случае смягчения санкций эта тенденция получит дальнейшее развитие», — отметила руководитель дирекции ВТБ по региону.