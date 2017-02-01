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ВСЖД получила 33 млн рублей эффекта от рационализаторской деятельности в 2016 году

31.01.2017
Фото: http://7info.ruФото: http://7info.ru ВСЖД в результате рационализаторской деятельности, в которую было вовлечено 1750 работников магистрали, получило экономический эффект в размере 33 млн рублей в 2016 году.
Как сообщает служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, всего было подано 2072 предложения, из них внедрено – 1899, количество авторов увеличилось на 6% к уровню 2015 года.

«Рационализаторов в возрасте до 30 лет стало больше практически на треть, - сообщает служба корпоративных коммуникаций. - При этом экономический эффект от предложений этой категории авторов увеличился в 2,2 раза и составил более 11,5 млн рублей».

Положительная динамика творческой активности молодежи связана с увеличением проводимых с ними мероприятий, таких как школы передового опыта, конкурсы, выставки, экскурсии.

В целом на организацию рационализаторской деятельности затрачено более 11,8 млн рублей, то есть каждый вложенный рубль принес почти три.

По итогам 2016 года самыми активными участниками рационализаторской деятельности стали Дирекция по управлению терминально-складским комплексом, Восточно-Сибирский центр метрологии и Иркутская дирекция связи.

По итогам конкурса «Идея ОАО «РЖД»-2016» представители ВСЖД в различных номинациях заняли несколько призовых мест.

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