Отчисления ВСЖД в бюджет и внебюджетные фонды РФ выросли на 8,7% в 2016 году

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Структурные подразделения ОАО «РЖД», а также дочерние общества компании, расположенные в границах Восточно-Сибирской железной дороги, за 2016 год перечислили в бюджет и государственные внебюджетные фонды РФ более 16,8 млрд рублей, что на 8,7% выше аналогичного показателя предыдущего года.

Как сообщила сегодня, 26 января, служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, основная часть платежей направлена в бюджет и внебюджетные фонды Иркутской области — более 14,2 млрд рублей, что на 7,7% больше чем в 2015 году.



«В бюджет и внебюджетные фонды Республики Бурятии перечислено более 2,4 млрд рублей, что на 557 млн рублей больше уровня 2015 года, — отметили в службе корпоративных коммуникаций. — В бюджет Забайкальского края – более 131,2 млн рублей, Республики Саха (Якутия) – около 5,9 млн рублей, Краснодарского края – 654 тыс. рублей, Москвы – 332 тыс. рублей».



От общего количества отчислений налоговые составили более 8,8 млрд рублей, в том числе налог на прибыль – более 833 млн рублей, налог на имущество – более 3,7 млрд рублей, налог на доходы физических лиц – более 4,1 млрд рублей, прочие налоги – более 88 млн рублей. Перечисления во внебюджетные фонды составили более 8 млрд рублей.



Структурные подразделения ОАО «РЖД», дочерние общества компании, расположенные в границах ВСЖД, являются одними из крупнейших плательщиков налогов в бюджеты Иркутской области и Республики Бурятия. Обязательства по налоговым платежам и страховым взносам осуществляются своевременно и в полном объеме.