ВТБ в Иркутске предоставил корпоративным клиентам гарантии на 1,25 млрд рублей в 2016 году Фото ВТБ ВТБ в Иркутске в 2016 году предоставил корпоративным клиентам 133 банковские гарантии общим объемом 1,25 млрд рублей. Как сообщила сегодня, 26 января, пресс-служба банка в Иркутске, наибольшим спросом гарантии пользуются у предприятий, занимающихся поставками медицинской техники, оборудования и лекарственных препаратов — 60% от общего количества гарантий.



«По объемным показателям гарантийных сделок лидируют компании дорожно-строительной отрасли — 64% от общего объема, — рассказала руководитель дирекции ВТБ по Иркутской области Александра Макарова. — Среди представителей других отраслей, которые регулярно обращаются в банк за гарантиями, отмечу представителей торговли — на ритейлеров и дистрибьютеров приходится почти четверть от общего объема гарантий, выданных в 2016 году».



ВТБ предоставляет все виды гарантий, предусмотренные законодательством РФ и международной практикой. «Так, в 2016 году ВТБ в Иркутске оформил для ОАО «Международный аэропорт Иркутск» гарантию в иностранной валюте в пользу IATA - Международной ассоциации воздушного транспорта. Банковская гарантия – необходимое условие для аккредитованных агентов IATA, членами которой являются более 240 компаний-авиаперевозчиков. ВТБ выступает гарантом «Международного аэропорта Иркутск» перед IATA не первый год. Нам приятно, что клиент вновь выбрал наш банк для гарантийного обслуживания», — отметила Александра Макарова. На предыдущую страницу