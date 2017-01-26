Событие дня

ВСЖД объявила о продаже билетов на новый «Дневной экспресс» следованием Иркутск-Улан-Удэ, первый рейс которого из Иркутска отправится 20 декабря и 21 декабря - из Улан-Удэ.
Подробнее...
Братский лесохимик
Погода
г. Иркутск
Подробно
Чт, вечер
-8
-10
Пт, ночь
-8
-10
Пт, утро
-11
-13
Пт, день
-10
-12
Предоставлено Gismeteo.Ru

Опрос

Нужно ли запретить перелеты российский туристов в Турцию и Кипр?

ВТБ в Иркутске предоставил корпоративным клиентам гарантии на 1,25 млрд рублей в 2016 году

26.01.2017
Фото ВТБФото ВТБ ВТБ в Иркутске в 2016 году предоставил корпоративным клиентам 133 банковские гарантии общим объемом 1,25 млрд рублей.
Как сообщила сегодня, 26 января, пресс-служба банка в Иркутске, наибольшим спросом гарантии пользуются у предприятий, занимающихся поставками медицинской техники, оборудования и лекарственных препаратов — 60% от общего количества гарантий.

«По объемным показателям гарантийных сделок лидируют компании дорожно-строительной отрасли — 64% от общего объема, — рассказала руководитель дирекции ВТБ по Иркутской области Александра Макарова. — Среди представителей других отраслей, которые регулярно обращаются в банк за гарантиями, отмечу представителей торговли — на ритейлеров и дистрибьютеров приходится почти четверть от общего объема гарантий, выданных в 2016 году».

ВТБ предоставляет все виды гарантий, предусмотренные законодательством РФ и международной практикой. «Так, в 2016 году ВТБ в Иркутске оформил для ОАО «Международный аэропорт Иркутск» гарантию в иностранной валюте в пользу IATA - Международной ассоциации воздушного транспорта. Банковская гарантия – необходимое условие для аккредитованных агентов IATA, членами которой являются более 240 компаний-авиаперевозчиков. ВТБ выступает гарантом «Международного аэропорта Иркутск» перед IATA не первый год. Нам приятно, что клиент вновь выбрал наш банк для гарантийного обслуживания», — отметила Александра Макарова.

Оставь свой комментарий

  
 
 
 
 
 
Защитный код
сгенерировать другой код
  
 
На предыдущую страницу

Актуально

На ВСЖД выявлено более 200 нарушителей правил безопасности в рамках акции «Берегите детей!»
На Восточно-Сибирской железной дороге во время проведения профилактической акции «Берегите детей» с 5 декабря 2016 года по 9 января 2017 года выявлено 222 нарушителя правил поведения на железной дороге, из них 25 несовершеннолетних.
Подробнее...
Парламентский вестник
ПнВтСрЧтПтСбВс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031         
Архив
МК Байкал

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Каталог сайтов Братска cat.zie.ru Каталог сайтов OpenLinks.RU