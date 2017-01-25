ВТБ и Минсельхоз РФ подписали соглашение о льготном кредитовании аграриев по ставке до 5% годовых Фото ВТБ Банк ВТБ одним из первых среди российских финансовых учреждений заключил с министерством сельского хозяйства РФ соглашение о совместной реализации программы льготного кредитования предприятий агропромышленного комплекса по ставке не выше 5% годовых. Как сообщила сегодня пресс-служба ВТБ, банк принимал активное участие в обсуждении новой модели субсидирования отрасли, находясь в составе рабочей группы при Минсельхозе РФ.



«Для ВТБ заключение такого соглашения является новым и очень важным этапом в расширении наших отношений с представителями аграрной отрасли, — отметил заместитель президента - председателя правления банка ВТБ Михаил Осеевский. — За последние два года мы отмечаем активный рост доли таких компаний в кредитном портфеле банка и рассчитываем, что с возможностью предоставлять льготное кредитование по ставке до 5% годовых рост в наиболее динамично развивающемся сегменте национальной экономики продолжится».



В соответствии со вступившим в силу в 2017 году новым порядком субсидирования кредитования агропредприятий компенсация части процентной ставки по кредитам будет предоставляться напрямую уполномоченным кредитным организациям. Благодаря этому нововведению ВТБ как один из уполномоченных банков сможет выдавать аграриям займы по ставке не выше 5% годовых, а сам процесс получения субсидий существенно упростится.



Банк ВТБ активно кредитует предприятия агропромышленного комплекса. За прошедший год объем кредитов предприятиям отрасли вырос с немногим более 100 млрд рублей до 146 млрд рублей. Кроме того, ВТБ наращивает финансирование компаний агропромышленного комплекса в рамках программы стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства «Программа 6,5», где ВТБ является абсолютным лидером по объему предоставленных кредитов. На предыдущую страницу