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ВТБ предоставил 30 льготных кредитов в размере 7,45 млрд рублей малому бизнесу в СФО

24.01.2017
Фото ВТБФото ВТБ ВТБ в Сибирском федеральном округе заключил 30 льготных кредитных соглашений с компаниям малого бизнеса на сумму 7,45 млрд рублей, что составило 20% от общего портфеля.
Как сообщает пресс-служба банка, средства компаниями были использованы на развитие фармацевтического и сельскохозяйственного производства, приобретение сельскохозяйственной и горной техники, телекоммуникационного оборудования и систем связи;


«Наиболее масштабные проекты реализованы с ЗАО «АрСиАй Синтез», входящей в группу компаний «Фармасинтез» в Иркутске и с ООО «Тепличный Комбинат «Толмачевский» в Новосибирске, - сообщает пресс-служба.

Кредитование осуществляется по программе стимулирования кредитования субъектов малого и среднего бизнеса, реализуемой Корпорацией МСП совместно с Банком России. Она является инструментом государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, которые осуществляют инвестиционные проекты в приоритетных отраслях экономики.

В рамках программы была установлена фиксированная максимальная процентная ставка по кредитам, которая определена на уровне 10% годовых для среднего бизнеса и 11% годовых – для малого. С 1 октября 2016 года, благодаря снижению комиссии Корпорации МСП за поручительство перед Банком России, стоимость кредита для участников программы составляет 9,6% и 10,6% соответственно.

Банк ВТБ на сегодня является лидером среди российских банков по объему выданных в рамках программы средств. Доля ВТБ составляет около 60% от общего кредитного портфеля . Программа действует с декабря 2015 года.

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