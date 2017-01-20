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ВТБ выдал 234 кредита предприятиями малого и среднего бизнеса на 31 млрд рублей по «Программе 6,5»

20.01.2017
Фото: http://abnews.ruФото: http://abnews.ru Банк ВТБ по состоянию на 1 января 2017 года заключил по программе льготного кредитования, реализуемой Корпорацией МСП совместно с Банком России, 234 кредитных соглашения на общую сумму 37 млрд рублей, из которых выдан 31 млрд.
Как сообщила пресс-служба ВТБ, банк начал выдавать кредиты по этой программе в декабре 2015 года и является абсолютным лидером среди российских банков по объему выданных средств с долей около 60% от общего кредитного портфеля «Программы 6,5».

«На достигнутом мы не останавливаемся и продолжаем активно финансировать малый и средний бизнес по этой программе, максимально снижая ставки для наших клиентов, реализующих проекты в приоритетных отраслях экономики, даже за счет маржи банка, — подчеркнул заместитель президента - председателя правления банка ВТБ Михаил Осеевский. — Так, например, для компаний-экспортеров в рамках соглашения с Корпорацией МСП и Российским экспортным центром ВТБ снизил ставки до уровня 9% годовых и ниже. Наша цель в 2017 году – удержать позиции лидера и выдать компаниям малого и среднего бизнеса не менее 30 млрд кредитных средств».

Средняя сумма кредита составила 158 млн рублей, средняя процентная ставка – 10,05% годовых. Финансирование банка ВТБ получили компании из 54 регионов России. Наиболее активными участниками программы стали компании Татарстана, Воронежской области и Ставропольского края – в этих регионах кредиты банка ВТБ привлекло наибольшее число заемщиков.

В отраслевом разрезе активнее всего кредитовались представители пищевой промышленности, растениеводства, животноводства, производственных отраслей, в том числе фармацевтики, производства машин и оборудования, металлических изделий. Половина привлекаемых бизнесом средств направлена на инвестиционные цели.

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