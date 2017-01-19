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ВТБ признан лучшим банком по торговому финансированию в России по версии журнала Global Finance

19.01.2017
Банк ВТБ во второй раз стал победителем в номинации «Лучший банк по торговому финансированию в России 2017» по версии авторитетного международного журнала Global Finance.
Как сообщает пресс-служба банка, в 2016 году ВТБ реализовал более 400 сделок торгового и экспортного финансирования с контрагентами из 48 стран Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки.

«Очередная награда международного профессионального сообщества подтверждает лидирующие позиции ВТБ на российском рынке торгового и экспортного финансирования, - рассказал первый заместитель президента-председателя правления Юрий Соловьев.- Мы продолжим активное развитие данного направления, внедряя новые продукты и оказывая нашим клиентам высококачественные услуги».


Широкая география ведения бизнеса, активное сотрудничество с Российским агентством по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР), экспортными кредитными агентствами Европы и Азии и международными финансовыми институтами позволяют ВТБ предоставлять своим клиентам эффективные решения для поддержки их внешнеторговых операций.


Редакционный совет издания выбрал региональных лидеров на основании анализа данных, предоставленных главами компаний, аналитиками и отраслевыми экспертами.
В 2015-2016 годах ВТБ был также назван лучшим банком в области торгового финансирования в России и СНГ журналами Trade & Forfaiting Review и Global Trade Review.

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