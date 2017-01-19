Банк ВТБ зафиксировал рост сделок с валютой на 15% по итогам 2016 года

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Банк ВТБ в Иркутске зафиксировал увеличение объема сделок с валютой по поручениям юридических лиц в рублевом эквиваленте на 15% по сравнению с результатами за 2015 год.

Как сообщает пресс-служба банка, всего в 2016 году ВТБ в Иркутске провел 1528 безналичных конверсионных операций общим объемом 8,462 млрд рублей.



«Услугами по проведению конверсий в ВТБ пользуются клиенты самых разных отраслей экономики, активно ведущие внешнеэкономическую деятельность и заинтересованные в эффективных расчетах с партнерами за рубежом,- рассказала руководитель дирекции ВТБ по Иркутской области Александра Макарова. - Наибольшее количество таких сделок в 2016 году пришлось на предприятия, импортирующие в регион химическое сырье, медицинское оборудование и лекарственные препараты. В тройке лидеров также туристические компании и экспортеры леса».



Как сообщает пресс-служба, основная доля конверсионных сделок по итогам 2016 года пришлась на доллар США, 59% от общего количества. На втором месте – евро, 28% от общего числа сделок. На третьем месте китайский юань, 13%, 1% конверсий проведен с редкими для региона Восточной Сибири валютами, среди которых канадский доллар, фунт стерлингов, казахский тенге и шведская крона.