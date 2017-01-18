Пассивный портфель корпоративных клиентов ВТБ в Иркутске вырос почти в 1,5 раза в 2016 году

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Пассивный портфель корпоративных клиентов ВТБ в Иркутске по состоянию на 1 января 2017 года достиг 9,9 млрд рублей, что на 45% превышает показатель на аналогичную дату прошлого года.

Как сообщила сегодня, 18 января, пресс-служба банка в Иркутске, наибольшую положительную динамику продемонстрировали остатки на расчетных и текущих счетах, рост по которым с начала 2016 года составил 47%.



«Срочные средства привлечения, такие как депозиты и овернайты, за прошедший год выросли на 45%, — рассказала руководитель дирекции ВТБ по Иркутской области Александра Макарова. — Несмотря на волатильные экономические условия, пассивный портфель юридических лиц в ВТБ растет. Размещая свободные денежные средства для получения дополнительного дохода, предприятия делают своего рода инвестиции, ведь полученную доходность в дальнейшем можно направить на пополнение оборотных средств, на новые проекты и развитие».