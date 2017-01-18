Событие дня

ВСЖД объявила о продаже билетов на новый «Дневной экспресс» следованием Иркутск-Улан-Удэ, первый рейс которого из Иркутска отправится 20 декабря и 21 декабря - из Улан-Удэ.
Подробнее...
Братский лесохимик
Погода
г. Иркутск
Подробно
Ср, утро
-20
-22
Ср, день
-16
-18
Ср, вечер
-21
-23
Чт, ночь
-19
-21
Предоставлено Gismeteo.Ru

Опрос

Нужно ли запретить перелеты российский туристов в Турцию и Кипр?

Пассивный портфель корпоративных клиентов ВТБ в Иркутске вырос почти в 1,5 раза в 2016 году

18.01.2017
Фото ВТБФото ВТБ Пассивный портфель корпоративных клиентов ВТБ в Иркутске по состоянию на 1 января 2017 года достиг 9,9 млрд рублей, что на 45% превышает показатель на аналогичную дату прошлого года.
Как сообщила сегодня, 18 января, пресс-служба банка в Иркутске, наибольшую положительную динамику продемонстрировали остатки на расчетных и текущих счетах, рост по которым с начала 2016 года составил 47%.

«Срочные средства привлечения, такие как депозиты и овернайты, за прошедший год выросли на 45%, — рассказала руководитель дирекции ВТБ по Иркутской области Александра Макарова. — Несмотря на волатильные экономические условия, пассивный портфель юридических лиц в ВТБ растет. Размещая свободные денежные средства для получения дополнительного дохода, предприятия делают своего рода инвестиции, ведь полученную доходность в дальнейшем можно направить на пополнение оборотных средств, на новые проекты и развитие».

Оставь свой комментарий

  
 
 
 
 
 
Защитный код
сгенерировать другой код
  
 
На предыдущую страницу

Актуально

На ВСЖД выявлено более 200 нарушителей правил безопасности в рамках акции «Берегите детей!»
На Восточно-Сибирской железной дороге во время проведения профилактической акции «Берегите детей» с 5 декабря 2016 года по 9 января 2017 года выявлено 222 нарушителя правил поведения на железной дороге, из них 25 несовершеннолетних.
Подробнее...
Парламентский вестник
ПнВтСрЧтПтСбВс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031         
Архив
МК Байкал

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Каталог сайтов Братска cat.zie.ru Каталог сайтов OpenLinks.RU