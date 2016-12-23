ВТБ предложил специальные условия открытия счетов для клиентов банков с отозванными лицензиями

Фото предоставлено банком ВТБ

Банк ВТБ предложил специальные условия открытия расчетных счетов для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — клиентов банков, у которых отозвана или приостановлена лицензия на осуществление банковской деятельности.

Как сообщила пресс-служба ВТБ, открытие расчетного счета в рублях, изготовление и заверение копий всего пакета документов, необходимых для открытия счета, осуществляется бесплатно в течение одного месяца с даты отзыва лицензии у кредитной организации.



«Мы понимаем, что обеспечение текущих расчетов без перебоя является ключевым фактором деятельности любого предпринимателя или владельца бизнеса, — отметил руководитель дирекции малого бизнеса банка ВТБ Максим Лукьянович. — Чтобы свести возможные потери предпринимателей из-за вынужденной смены обслуживающего банка к минимуму, мы как надежный финансовый партнер предлагаем помощь таким клиентам».



Как отметили в пресс-службе, клиентам также предоставляется возможность бесплатного обслуживания в течение двух месяцев по пакетам услуг «Развитие» и «Премиум». Данные пакеты включают обслуживание счета, интернет-банк, проведение до пятидесяти платежей в месяц и корпоративную карту для круглосуточного внесения и снятия наличных.



Для бесплатного открытия расчетного счета в любом отделении банка ВТБ достаточно предоставить оригинал договора банковского счета из обслуживающего банка, у которого отозвана или приостановлена лицензия, или копию данного договора, заверенного клиентом.