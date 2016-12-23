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ВТБ выдал кредит «Иркутскому масложиркомбинату» в размере 300 млн рублей

09.12.2016
Фото: ВТБФото: ВТБ ВТБ выдал кредит «Иркутскому масложиркомбинату», входящему в группу предприятий «Янта», в размере 300 млн рублей.
Как сообщает пресс-служба банка ВТБ, этот кредит стал первым в рамках кредитного соглашения, которое заключено между банком и группой предприятий «Янта», объединяющей производителей пищевой и сельскохозяйственной продукции, общим объемом 1 млрд рублей сроком на год.

«Группа многоотраслевых предприятий «Янта» формирует полный производственный цикл «от поля к прилавку». В рамках лимита заключено кредитное соглашение c «Иркутским масложиркомбинатом» на сумму 300 млн рублей, - рассказала руководитель дирекции ВТБ по Иркутской области Александра Макарова. - Заемные средства предназначены для сезонной закупки у сельхозпроизводителей семян масличных культур для их первичной и промышленной переработки. Подчеркну, что поддержка отечественной пищевой промышленности – стратегическое направление для ВТБ».

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