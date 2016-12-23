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ВТБ ознакомил акционеров банка в Иркутске с результатами деятельности финансовой группы

09.12.2016
Фото ВТБФото ВТБ 8 декабря в Иркутске представители банка ВТБ провели семинар для акционеров группы ВТБ, во время которого рассказали об изменениях акционерного законодательства, финансовых показателях группы, результатах годового и внеочередного собраний акционеров.
Как сообщает пресс-служба банка ВТБ, участники мероприятия получили актуальные инвестиционные советы от ведущих аналитиков группы ВТБ, узнали подробности открытия и использования индивидуальных инвестиционных счетов, позволяющих частным инвесторам получать значительные налоговые преференции.

«Группа ВТБ является второй крупнейшей финансовой группой России по активам и средствам клиентов. По итогам 10 месяцев 2016 года по МСФО мы показали существенную прибыль – 38 млрд рублей, - рассказал директор службы по работе с акционерами ВТБ Юрий Мариничев. - Кроме того, в мае этого года завершилась интеграция в ВТБ Банка Москвы, а до конца 2017 года ожидается присоединение ВТБ24. Переход на платформу единого банка позволит повысить эффективность деятельности и снизить административные расходы в интересах наших акционеров».

Банк ВТБ реализует комплексную программу взаимодействия с акционерами и инвесторами, в рамках которой ежегодно более чем в 20 регионах Российской Федерации проводится около 70 мероприятий в различных форматах. «Осенью прошли дни инвестора в Краснодаре и Москве, семинары в Хабаровске, Ростове-на-Дону и Владивостоке, дни открытых дверей в Нижнем Новгороде и Оренбурге. В Иркутске встречи с акционерами проводятся ежегодно и вызывают у частных инвесторов Приангарья высокую заинтересованность. В этом году ВТБ представил новые каналы коммуникации, в том числе мобильное приложение «Акционер ВТБ» и систему дистанционного электронного голосования на собраниях акционеров», - добавил Юрий Мариничев.

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