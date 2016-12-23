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Банк ВТБ намерен провести семинар для акционеров в Иркутске

01.12.2016
Фото: ВТБФото: ВТБ ВТБ намерен провести 8 декабря в Иркутске семинар для акционеров, на котором представители банка расскажут об изменениях акционерного законодательства, финансовых показателях и стратегии развития группы.
Как сообщила пресс-служба банка в Иркутске, также на встрече будет представлена информация об итогах годового общего собрания акционеров, дивидендной политике и новых каналах взаимодействия с акционерами в 2016 году.

«Зарегистрироваться на семинар можно при помощи бесплатного мобильного приложения «Акционер ВТБ», которое доступно в App Store и Google PlayMarket. Также можно сообщить о своем намерении посетить семинар, позвонив по телефону 8-800-200-7799 или направив письмо на электронный адрес Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script , - сообщил директор Службы по работе с акционерами ВТБ Юрий Мариничев. - Добавлю, что на данный момент в Иркутской области проживает 1 тыс. 260 миноритарных акционеров ВТБ, по их количеству Приангарье является ключевым регионом России за Уралом».

В мероприятии примут участие представители Московской биржи и инвестиционного департамента банка ВТБ24, которые расскажут о новых инструментах для частных инвесторов, в частности, индивидуальных инвестиционных счетах, позволяющих инвесторам получать существенные налоговые преференции.

Семинар пройдет 8 декабря 2016 года в отеле «Иркутск» на бульваре Гагарина, 44. Начало встречи – в 18:00, сбор участников - с 17:30.

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