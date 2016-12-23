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ВСЖД объявила о продаже билетов на новый «Дневной экспресс» следованием Иркутск-Улан-Удэ, первый рейс которого из Иркутска отправится 20 декабря и 21 декабря - из Улан-Удэ.
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ВСЖД выплатила 14,7 млрд рублей в бюджеты и внебюджетные фонды с начала 2016 года

30.11.2016
Фото: HeaClub.ruФото: HeaClub.ru ВСЖД выплатила в бюджеты всех уровней и государственные социальные фонды более 14,7 млрд рублей за десять месяцев 2016 года.
Как сообщает служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, в бюджет и внебюджетные фонды Иркутской области от ВСЖД поступило 12,4 млрд рублей налогов.

«В бюджет республики Бурятии выплачено более 2,2 млрд рублей, в бюджет Забайкальского края более 107 млн рублей,- сообщает служба корпоративных коммуникаций.- В бюджет Республики Саха (Якутия) перечислено 4,9 млн рублей».

Структурные подразделения ОАО "РЖД", дочерних обществ компании, расположенных в границах ВСЖД, являются одними из крупнейших плательщиков налогов в бюджеты Иркутской области и Республики Бурятия. Обязательства по налоговым платежам и во внебюджетные фонды осуществляются своевременно и в полном объеме.

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