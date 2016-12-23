Президент РЖД заявил о выполнении на 40% инвестиционного проекта по модернизации Восточного полигона

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Президент ОАО «РЖД» Олег Белозеров заявил о выполнении на 40% инвестиционного проекта по развитию железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона, который на магистрали реализуется с 2013 года.

Как сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, за это время выполнены работы по развитию и удлинению станционных путей более 168 км, построено более 190 км вторых путей, модернизировано и реконструировано порядка 4,1 тыс. км пути, уложено свыше 1,6 тыс. комплектов стрелочных переводов.



«С 2013 года компания выполнила работы на сумму свыше 220 млрд рублей. Это около 40% от общей стоимости проекта, сказал Олег Белозеров. – Уже сейчас можно отметить положительные результаты по увеличению провозных способностей отдельных участков. В 2016 году планируется ввод основных фондов в соответствии с планом».