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ВСЖД объявила о продаже билетов на новый «Дневной экспресс» следованием Иркутск-Улан-Удэ, первый рейс которого из Иркутска отправится 20 декабря и 21 декабря - из Улан-Удэ.
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Президент РЖД заявил о выполнении на 40% инвестиционного проекта по модернизации Восточного полигона

28.11.2016
Фото: РИА НовостиФото: РИА Новости Президент ОАО «РЖД» Олег Белозеров заявил о выполнении на 40% инвестиционного проекта по развитию железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона, который на магистрали реализуется с 2013 года.
Как сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, за это время выполнены работы по развитию и удлинению станционных путей более 168 км, построено более 190 км вторых путей, модернизировано и реконструировано порядка 4,1 тыс. км пути, уложено свыше 1,6 тыс. комплектов стрелочных переводов.

«С 2013 года компания выполнила работы на сумму свыше 220 млрд рублей. Это около 40% от общей стоимости проекта, сказал Олег Белозеров. – Уже сейчас можно отметить положительные результаты по увеличению провозных способностей отдельных участков. В 2016 году планируется ввод основных фондов в соответствии с планом».

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