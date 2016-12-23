ВТБ готов стать ключевым банком по обслуживанию счетов региональных операторов капитального ремонта Фото: ЯСИА Банк ВТБ, Ассоциация региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов (АРОКР) и АО «Единая электронная торговая площадка» (ЕЭТП) подписали трехсторонний договор о сотрудничестве, который позволит ВТБ стать ключевым банком, обслуживающим счета региональных операторов капитального ремонта на территории России. Как сообщает пресс-служба банка ВТБ, в рамках сотрудничества АРОКР выступает общероссийской профессиональной площадкой для всех региональных операторов по вопросам их деятельности, ЕЭТП предоставляет площадку для проведения конкурсов по выбору подрядчиков, выполняющих работы по капитальному ремонту.



Заместитель президента-председателя правления ВТБ Михаил Осеевский прокомментировал: «Этот договор станет логичным продолжением совместной работы ВТБ, АРОКР и ЕЭТП, направленной на оптимизацию и развитие системы капитального ремонта многоквартирных домов в России, - рассказал заместитель президента-председателя правления ВТБ Михаил Осеевский. - Для нас как для банка с государственным участием, реализация проектов по улучшению качества жизни граждан страны, всегда является приоритетом. ВТБ занимает лидирующие позиции в обслуживании региональных операторов капитального ремонта и системы ЖКХ в целом. Мы предоставляем отрасли новейшие технологические решения по эффективному управлению фондами капитального ремонта и гарантированно обеспечиваем их сохранность».



По мнению председателя АРОКР Александра Сидякина, на сегодняшний момент во всех субъектах Российской Федерации завершен этап становления системы капитального ремонта. Собираемость платежей с каждым годом увеличивается – это говорит о том, что отношение собственников к системе капремонта меняется. В этой связи необходимо повысить эффективность реализации региональных программ. Поэтому сейчас важно привлекать на эти цели частные инвестиции, развивать систему банковского кредитования, как для собственников, так и для региональных операторов. При этом основная задача - обеспечение безопасности накопленных взносов на капитальный ремонт. Подписанное с ВТБ соглашение - шаг на пути к поставленной задаче.



Как заявил генеральный директор АО «ЕЭТП» Антон Емельянов, одним из ключевых факторов эффективной работы операторов капитального ремонта является прозрачность процедуры выбора подрядчика. Имея колоссальный опыт и развитую инфраструктуру для проведения электронных торгов, «Единая электронная торговая площадка» предоставит все необходимые инструменты для осуществления конкурентных и совершенно открытых процедур отбора. На предыдущую страницу