ВСЖД запланировала направить в санатории и оздоровительные лагеря 3,5 тыс. детей Фото: http://grckemer.ru ВСЖД запланировала направить в период оздоровительной кампании в собственные санатории и детские лагеря, 3,5 тыс. детей. Как сообщает служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, на организацию детского отдыха руководство магистрали в 2017 году потратит более 75 млн. рублей.



«Уже в первом сезоне на отдых в санатории-профилактории «Иркутский» в Иркутске, «Сосновые Родники» в . Вихоревке и «Подлеморье» в Северобайкальке прибыло 255 ребят, - сообщает служба корпоративных коммуникаций. Всего за лето здесь будет организован отдых для 1180 детей».



С 16 июня свои двери откроют оздоровительные лагеря «Огоньки» в Иркутской области и «Сибиряк» в Бурятии. За три смены они примут 1980 человек.



Традиционно более 320 детей железнодорожников отправятся этим летом в санаторно-оздоровительный комплекс «Жемчужина России» на Черноморском побережье в Анапе.



Плата работников магистрали составляет 20% от полной стоимости детской путевки, а для многодетных и малообеспеченных семей – 10%. Большая часть стоимости путевок компенсируется компанией. Как сообщает служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, на организацию детского отдыха руководство магистрали в 2017 году потратит более 75 млн. рублей.«Уже в первом сезоне на отдых в санатории-профилактории «Иркутский» в Иркутске, «Сосновые Родники» в . Вихоревке и «Подлеморье» в Северобайкальке прибыло 255 ребят, - сообщает служба корпоративных коммуникаций. Всего за лето здесь будет организован отдых для 1180 детей».С 16 июня свои двери откроют оздоровительные лагеря «Огоньки» в Иркутской области и «Сибиряк» в Бурятии. За три смены они примут 1980 человек.Традиционно более 320 детей железнодорожников отправятся этим летом в санаторно-оздоровительный комплекс «Жемчужина России» на Черноморском побережье в Анапе.Плата работников магистрали составляет 20% от полной стоимости детской путевки, а для многодетных и малообеспеченных семей – 10%. Большая часть стоимости путевок компенсируется компанией. На предыдущую страницу

Актуально ВСЖД запланировала направить в период оздоровительной кампании в собственные санатории и детские лагеря, 3,5 тыс. детей. Подробнее... Аналитика Позднее зажигание Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Твиты пользователя @slatynina

