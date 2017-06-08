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ВСЖД запланировала направить в санатории и оздоровительные лагеря 3,5 тыс. детей

08.06.2017
Фото: http://grckemer.ruФото: http://grckemer.ru ВСЖД запланировала направить в период оздоровительной кампании в собственные санатории и детские лагеря, 3,5 тыс. детей. Как сообщает служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, на организацию детского отдыха руководство магистрали в 2017 году потратит более 75 млн. рублей.

«Уже в первом сезоне на отдых в санатории-профилактории «Иркутский» в Иркутске, «Сосновые Родники» в . Вихоревке и «Подлеморье» в Северобайкальке прибыло 255 ребят, - сообщает служба корпоративных коммуникаций. Всего за лето здесь будет организован отдых для 1180 детей».

С 16 июня свои двери откроют оздоровительные лагеря «Огоньки» в Иркутской области и «Сибиряк» в Бурятии. За три смены они примут 1980 человек.

Традиционно более 320 детей железнодорожников отправятся этим летом в санаторно-оздоровительный комплекс «Жемчужина России» на Черноморском побережье в Анапе.

Плата работников магистрали составляет 20% от полной стоимости детской путевки, а для многодетных и малообеспеченных семей – 10%. Большая часть стоимости путевок компенсируется компанией.

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