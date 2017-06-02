Мотоклубы присоединились к Дню привлечения внимания к железнодорожным переездам на ВСЖД

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Члены мотоклубов Иркутской области и Республики Бурятии присоединились к проверкам технического состояния переездов, рейдам и беседам с водителями, которые прошли в Международный день привлечения внимания к железнодорожным переездам.

Как сообщила сегодня, 2 июня, служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, в этом году число ДТП на переездах магистрали значительно выросло по сравнению с прошлым годом.



«На железнодорожных переездах с начала 2017 года произошло 5 ДТП. За аналогичный период 2016 года допущено 1 ДТП, всего за 2016 год было допущено 5 случаев ДТП, - отметил заместитель начальника ВСЖД Игорь Милостных. - Виновниками всех аварий стали водители транспортных средств. Они, как правило, неверно оценивают дорожную обстановку при приближении к переездам, проезжают на запрещающий сигнал светофора, невзирая на заградительные шлагбаумы, а порой и вовсе въезжают на полном ходу в проходящий поезд».



На переезде в поселке Смоленщина прошла профилактическая викторина на знания ПДД. Участниками ее проведения стали представители иркутского мотоклуба, которые и провели опрос водителей на тему «Движение через железнодорожные пути». Тайшетские железнодорожники провели профилактическую беседу в автошколах. В рамках мероприятия будущим водителям продемонстрировали тематические видеоролики о правилах пересечения железнодорожных переездов. На переезде в Слюдянке внимание привлекали посредством «флешмоба» с участием работников дистанции пути, во время которого железнодорожники из огромных плакатов составили надпись «Внимание, переезд!».



Работники ВСЖД проводят широкомасштабную профилактическую работу — с начала этого года было проведено более 200 встреч на предприятиях, где проинструктировано более 1,7 тыс. водителей, вручено более 20 тыс. памяток во время акций на переездах, направлено 347 информационных писем в районные администрации. Дежурными по переездам выявлено более 350 нарушителей правил проезда, информация о которых передана в ГИБДД.