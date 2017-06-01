В Иркутске территорию бывшего ЦПКиО решено благоустроить в 2018 году

Фото: ИА Альтаир

В Иркутске в 2018 году решено благоустроить территорию бывшего ЦПКиО, ныне историко-мемориальный комплекс «Иерусалимская гора», который включен в перечень общественных пространств по приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды».

Как сообщила сегодня, 1 июня, пресс-служба мэрии, сейчас в парке проводят сезонные работы — валку сухих и аварийных деревьев, формовочную обрезку, отсыпку дорожно-тропиночной сети, высаживание цветочных клумб, окрашивание ограждения.



«Это место является знаковым для иркутян, — отметил и.о. заместителя мэра - главы Октябрьского округа Владимир Преловский. — По поручению главы города сезонные работы по приведению в порядок территории парка проводятся силами муниципальных предприятий. Рабочие демонтируют сломанные лавочки, восстанавливают поврежденные ограждения. Кроме того, для обеспечения безопасности горожан в течение лета будет вестись патрулирование данной территории октябрьской дружиной с привлечением городского иркутского казачьего общества».



Как сообщал «МК Байкал», мэрия Иркутска намерена начать благоустройство ведущей к Иерусалимскому кладбищу лестницы в июле 2017 года на средства муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды», что позволит привести ее в нормативное состояние. Также планируется облагородить территорию Иерусалимского кладбища, произвести там обрезку деревьев, частично отсыпать тропинки для предотвращения скапливания воды, в некоторых местах высадить цветы.



Реализация программы «Формирование комфортной городской среды» осуществляется на условиях софинансирования из федерального, областного и местного бюджетов. В числе общественных пространств, планируемых к благоустройству, бульвар Гагарина и остров Юность, бульвар Постышева, площадь Конституции, собор Богоявления, пляж Якоби, особо охраняемые природные территории «Синюшина гора» и сад Томсона, набережная в микрорайоне Солнечный, Иерусалимская лестница, сквер на пересечении улиц Степана Разина и Чкалова, «Вампиловский сквер» в микрорайоне Первомайский, остров Конный, оборудование детской площадки и спортивного корта в поселке Кировский.