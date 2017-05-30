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На ВСЖД открыли сезон туристических поездок по Кругобайкальской железной дороге

30.05.2017
Фото: Байкал ИнфоФото: Байкал Инфо Накануне, 29 мая, Восточно-Сибирская железная дорога открыла летний сезон поездок по Кругобайкальской железной дороге, в ходе которого запланировано провести более 200 туристических поездок.
Как сообщила сегодня, 30 мая, служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, туры по Кругобайкальской дороге мультимодальны и включают в себя не только передвижение поездом, но и трансфер на пароме и автобусе.

«Экскурсионные туры по Кругобайкальской железной дороге с каждым годом пользуются все большей популярностью как у жителей Иркутской области и гостей из других регионов России, так и у зарубежных туристов», - отметили в службе корпоративных коммуникаций.

Как сообщили в компании, в летний сезон 2017 года более 100 поездок по Кругобайкальской дороге будет организовано компанией «РЖД-Тур», которая организовывает экскурсии на ретро-поезде на паровозной тяге. Такие поезда будут курсировать по средам, четвергам, субботам и воскресеньям. Кроме того, еще 108 поездок организует Байкальская пригородная пассажирская компания. Путешествия можно будет совершить по двум маршрутам: Иркутск-Пассажирский – Слюдянка – Порт-Байкал в среду, пятницу или воскресенье, а также по зеркальному маршруту Порт-Байкал – Слюдянка – Иркутск-Пассажирский в понедельник, четверг и субботу. По данным маршрутам запушены современные поезда с вагона разного класса комфортности.

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Накануне, 29 мая, Восточно-Сибирская железная дорога открыла летний сезон поездок по Кругобайкальской железной дороге, в ходе которого запланировано провести более 200 туристических поездок.
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