Общество охраны природы одобрило благоустройство сада Томсона Фото: Sibnovosti.ru Проект благоустройства особо охраняемой территории города Иркутска «Сад Томсона» одобрен научно-экспертным советом Иркутского областного отделения ООО «Всероссийское общество охраны природы». Как сообщила сегодня, 10 мая, пресс-служба мэрии, проект также поддержали члены Общественной палаты Иркутска и Клуба садоводов-опытников им. А.К. Томсона, специалисты Ботанического сада ИГУ и Иркутского аграрного университета, МУП «Горзеленхоз», представители государственных природоохранных органов и научная общественность.



«Разработанный проект представляет интересную модель, в которой успешно сочетается история сада Томсона с приемами современного ландшафтного искусства, садово-опытнической, выставочной и просветительской деятельностью», - отметила председатель Иркутского отделения ООО «Всероссийское общество охраны природы» Вера Шлёнова.



В ходе обсуждения проекта, разработанного в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды», было предложено составить перечень первоочередных работ, предусмотреть создание выставочных площадок, возможность размещения коллекции водных растений, выполнить обязательства по соблюдению режима особо охраняемой территории и сохранить сам сад. Руководители Сибирского института физиологии и биохимии растений СО РАН, завода строительных материалов, Ботанического сада ИГУ, Клуба садоводов-опытников выразили заинтересованность в реализации проекта и готовность в оказании содействия в восстановлении сада Томсона. На предыдущую страницу

Актуально Проект благоустройства особо охраняемой территории города Иркутска «Сад Томсона» одобрен научно-экспертным советом Иркутского областного отделения ООО «Всероссийское общество охраны природы». Подробнее... Аналитика Позднее зажигание Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Твиты пользователя @slatynina

