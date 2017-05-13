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РЖД намерено вручить гранты 30 студентам ИрГУПСа на подготовку дипломных работ

18.04.2017
Фото: InfraNewsФото: InfraNews ОАО «РЖД» намерено вручить 30 студентам Иркутского государственного университета путей сообщения гранты на разработку выпускных квалификационных работ, часть которых посвящена развитию железнодорожной инфраструктуры в Слюдянском районе.
Как сообщает служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, всего РЖД в этом году выделила 200 грантов, иркутский транспортный вуз стал вторым по количеству победителей.

«Лидером стал Московский государственный университет путей сообщения имени Николая II, ему присвоили 34 гранта, - сообщает служба корпоративных коммуникаций. - На третьем месте – Петербуржский государственный университет путей сообщения имени Александра I».

Грант присваивается студентам, обучающимся по итогам промежуточной аттестации на «хорошо» и «отлично» в течение не менее двух следующих друг за другом семестров, предшествующих гранту. Студент должен принимать активное участие в научно-исследовательской деятельности, осуществляемой образовательным учреждением, общественными организациями в течение года.

Гранты студентам железнодорожных ВУЗов России ОАО «РЖД» присуждает ежегодно.

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