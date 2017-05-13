РЖД намерено вручить гранты 30 студентам ИрГУПСа на подготовку дипломных работ Фото: InfraNews ОАО «РЖД» намерено вручить 30 студентам Иркутского государственного университета путей сообщения гранты на разработку выпускных квалификационных работ, часть которых посвящена развитию железнодорожной инфраструктуры в Слюдянском районе. Как сообщает служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, всего РЖД в этом году выделила 200 грантов, иркутский транспортный вуз стал вторым по количеству победителей.



«Лидером стал Московский государственный университет путей сообщения имени Николая II, ему присвоили 34 гранта, - сообщает служба корпоративных коммуникаций. - На третьем месте – Петербуржский государственный университет путей сообщения имени Александра I».



Грант присваивается студентам, обучающимся по итогам промежуточной аттестации на «хорошо» и «отлично» в течение не менее двух следующих друг за другом семестров, предшествующих гранту. Студент должен принимать активное участие в научно-исследовательской деятельности, осуществляемой образовательным учреждением, общественными организациями в течение года.



Гранты студентам железнодорожных ВУЗов России ОАО «РЖД» присуждает ежегодно. На предыдущую страницу

Актуально Проект благоустройства особо охраняемой территории города Иркутска «Сад Томсона» одобрен научно-экспертным советом Иркутского областного отделения ООО «Всероссийское общество охраны природы». Подробнее... Аналитика Позднее зажигание Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Твиты пользователя @slatynina

