РЖД намерено вручить гранты 30 студентам ИрГУПСа на подготовку дипломных работ
18.04.2017
ОАО «РЖД» намерено вручить 30 студентам Иркутского государственного университета путей сообщения гранты на разработку выпускных квалификационных работ, часть которых посвящена развитию железнодорожной инфраструктуры в Слюдянском районе.
Как сообщает служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, всего РЖД в этом году выделила 200 грантов, иркутский транспортный вуз стал вторым по количеству победителей.
«Лидером стал Московский государственный университет путей сообщения имени Николая II, ему присвоили 34 гранта, - сообщает служба корпоративных коммуникаций. - На третьем месте – Петербуржский государственный университет путей сообщения имени Александра I».
Грант присваивается студентам, обучающимся по итогам промежуточной аттестации на «хорошо» и «отлично» в течение не менее двух следующих друг за другом семестров, предшествующих гранту. Студент должен принимать активное участие в научно-исследовательской деятельности, осуществляемой образовательным учреждением, общественными организациями в течение года.
Гранты студентам железнодорожных ВУЗов России ОАО «РЖД» присуждает ежегодно.
«Лидером стал Московский государственный университет путей сообщения имени Николая II, ему присвоили 34 гранта, - сообщает служба корпоративных коммуникаций. - На третьем месте – Петербуржский государственный университет путей сообщения имени Александра I».
Грант присваивается студентам, обучающимся по итогам промежуточной аттестации на «хорошо» и «отлично» в течение не менее двух следующих друг за другом семестров, предшествующих гранту. Студент должен принимать активное участие в научно-исследовательской деятельности, осуществляемой образовательным учреждением, общественными организациями в течение года.
Гранты студентам железнодорожных ВУЗов России ОАО «РЖД» присуждает ежегодно.