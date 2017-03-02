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ВСЖД начала подготовку к пропуску паводковых и ливневых вод

02.03.2017
Фото: Байкал ИнфоФото: Байкал Инфо На Восточно-Сибирской железной дороге начались масштабные работы по подготовке к пропуску паводковых и ливневых вод, чтобы не допустить подмыва и проникновения воды в железнодорожную насыпь.
Как сообщает сегодня, 2 марта, служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, сейчас специалисты занимаются вскрытием и очисткой от снега всех искусственных сооружений, помимо этого ведется работа по распиловке льда у опор крупных железнодорожных мостов.

«До 30 апреля все наши объекты будут полностью готовы, - рассказал начальник Восточно-Сибирской дистанции инженерных сооружений Алексей Аухадеев. - В общей сложности нам предстоит подготовить более пяти тысяч сооружений».

В настоящее время также ведется работа по формированию противоразмывных поездов, которых в этому году в круглосуточном режиме будет работать 12: в Нижнеудинске, Черемхове, Култуке, Мысовой, Дивизионной, Гусином озере, Коршунихе-Ангарской, Лене, Северобайкальске, Новом Уояне, Куанде и Новой Чаре. Противоразмывный поезд представляет собой платформы с путевым щебнем, скальником, шпалами, трубами, досками и инструментом. На случай подтопления железнодорожной насыпи оперативный персонал подготовлен к восстановлению поврежденных участков пути и обеспечению безопасного пропуска поездов в максимально короткие сроки.

При наступлении неблагоприятных погодных условий на потенциально опасных участках железнодорожного пути, кроме того, будут организованы дополнительные обходы и объезды, установлены дежурные посты наблюдений с организацией средств связи и освещения.

Подготовка к таянию снега на железной дороге является одной из важнейших. Она необходима для обеспечения безопасности движения поездов в весенне-летний период. Обширное таяние представляет серьезную угрозу для обеспечения бесперебойного движения поездов.

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