ВСЖД провела три профилактических обстрела лавиноопасных очагов

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Восточно-Сибирская железная дорога с начала сезона для закрепления снежных масс на склонах провела три профилактических обстрела лавиноопасных очагов в Северобайкальском регионе, где в феврале наблюдаются сухие лавины.

Как сообщила сегодня, 14 февраля, служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, всего в границах Северобайкальского региона 22 лавиноопасных очага, которые входят в участки Дельбичинда – Дабан, Кунерма - Дельбичинда, Дабан – Гоуджекит и Ангаракан – Итыкит.



«Наиболее активное воздействие на снежные лавины, как правило, мы проводим во второй половине зимы, в феврале, в период сухих лавин и начала весны – март-апрель в период сырых лавин, - отмечает начальник противолавинной станции ВСЖД Андрей Гессен. – Обстановка в горах постоянно меняется и мы держим ситуацию под контролем. Как только появится угроза лавинной опасности, мы будем проводить обстрел очагов совместно со специалистами Росгидромета из стационарных артиллерийских орудий».



На сегодняшний день глубина снежного покрова в горах колеблется в диапазоне от 70 до 170 см, что на 30% выше прошлогодних значений. Ведется постоянный мониторинг накопления снега. При разработке шурфов определяются физико-механические свойства: плотность, температура, текстура снега – все это необходимо для своевременного прогнозирования лавинной опасности для безопасного пропуска поездов.