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ВСЖД провела три профилактических обстрела лавиноопасных очагов

14.02.2017
Фото: http://irkutsk.riasv.ruФото: http://irkutsk.riasv.ru Восточно-Сибирская железная дорога с начала сезона для закрепления снежных масс на склонах провела три профилактических обстрела лавиноопасных очагов в Северобайкальском регионе, где в феврале наблюдаются сухие лавины.
Как сообщила сегодня, 14 февраля, служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, всего в границах Северобайкальского региона 22 лавиноопасных очага, которые входят в участки Дельбичинда – Дабан, Кунерма - Дельбичинда, Дабан – Гоуджекит и Ангаракан – Итыкит.

«Наиболее активное воздействие на снежные лавины, как правило, мы проводим во второй половине зимы, в феврале, в период сухих лавин и начала весны – март-апрель в период сырых лавин, - отмечает начальник противолавинной станции ВСЖД Андрей Гессен. – Обстановка в горах постоянно меняется и мы держим ситуацию под контролем. Как только появится угроза лавинной опасности, мы будем проводить обстрел очагов совместно со специалистами Росгидромета из стационарных артиллерийских орудий».

На сегодняшний день глубина снежного покрова в горах колеблется в диапазоне от 70 до 170 см, что на 30% выше прошлогодних значений. Ведется постоянный мониторинг накопления снега. При разработке шурфов определяются физико-механические свойства: плотность, температура, текстура снега – все это необходимо для своевременного прогнозирования лавинной опасности для безопасного пропуска поездов.

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