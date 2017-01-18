На ВСЖД выявлено более 200 нарушителей правил безопасности в рамках акции «Берегите детей!»

Фото: Туту.ру

На Восточно-Сибирской железной дороге во время проведения профилактической акции «Берегите детей» с 5 декабря 2016 года по 9 января 2017 года выявлено 222 нарушителя правил поведения на железной дороге, из них 25 несовершеннолетних.

Как сообщила сегодня, 18 января, служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, по фактам нарушения составлено девять административных протоколов, проведены профилактические беседы с 585 гражданами.



«Руководители структурных подразделений ВСЖД провели 690 рейдов, в том числе с представителями транспортной полиции. Среди граждан и работников железнодорожных предприятий было распространено 4,5 тыс. памяток, — рассказали в службе корпоративных коммуникаций. — Выявлять нарушителей помогали и работники предприятий, которые сообщали в линейные пункты о фактах появления несовершеннолетних без присмотра взрослых на железной дороге».



В преддверие школьных каникул железнодорожники посетили общеобразовательные учреждения, находящиеся вблизи магистрали, где прошло 177 бесед с учащимися о правилах безопасного поведения, показали профилактические видеоролики и мультфильмы. Лекции проводились и для ребят, которые в составе организованных групп отправлялись на отдых по железной дороге.



За период проведения акции случаев травмирования несовершеннолетних на объектах магистрали не было. Мероприятие было организовано Восточно-Сибирским ЛУ МВД России на транспорте при участии ВСЖД.