Фонд имени Юрия Тена намерен открыть в сельских школах музыкальные классы с синтезаторами Фото: http://danalex.ru Благотворительный фонд имени Юрия Тена заявил о намерении запустить 18 декабря масштабный проект по переоснащению и реорганизации музыкальных классов в городских и сельских среднеобразовательных школах. Как сообщает пресс-служба фонда, решено оснастить синтезаторными классами 18 школ.



«В каждое учебное заведение будет приобретено пять ученических синтезаторов и один учительский, - сообщает пресс-служба. - В течение недели обучать музыкальных педагогов преподаванию игры на синтезаторе будут профессора Российской академии музыки имени Гнесиных».



Этим проектом фонд Юрия Тена завершает Год добрых дел, посвященный 20-летию благотворительной организации. В 2016 году фонд организовал более 150 различных благотворительных акций, от покупки баяна для детской музыкальной школы далекой заларинской деревни до выделения нескольких миллионов рублей на грантовые проекты для молодежи Иркутской области. На предыдущую страницу