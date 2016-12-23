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ИНК поднялась с 14 на 11 место в рейтинге экологической ответственности Всемирного фонда дикой природы (WWF)

13.12.2016
Фото: astv.ruФото: astv.ru Иркутская нефтяная компания поднялась с 14 на 11 место в третьем ежегодном рейтинге экологической ответственности, в который входят 21 нефтегазовая компания, подготовленный Всемирным фондом дикой природы (WWF) России в партнерстве с группой «КРЕОН» при участии «Национального рейтингового агентства» и ПРООН/ГЭФ-Минприроды РФ при поддержке Минэнерго РФ.
Как сообщает пресс-служба нефтяной компании, рейтинг оценивает уровень воздействия нефтегазовых компаний на природу, а также качество корпоративных политик компаний.

«Рейтинг – это единственный в России инструмент, позволяющий проводить сравнительные оценки уровня экологической ответственности крупнейших нефтегазовых компаний, добывающих свыше 1,5 млн тонн нефти в год, -. отметил директор по природоохранной политике WWF России Евгений Шварц, сообщает сайт wwf.ru - Особое значение исследование имеет в преддверии Года экологии в России».

По мнению оргкомитета, рейтинг будет способствовать повышению качества управления экологическими рисками при добыче, транспортировке и переработке углеводородного сырья. Снижение негативного воздействия на окружающую среду помимо прямого природоохранного эффекта имеет важный социальный результат: снижение негативного влияния на здоровье персонала и местных сообществ, недопущение разрушения территорий традиционного пользования.

Методика рейтинга разработана специалистами WWF и постоянно корректируется, в том числе с учетом замечаний самих нефтегазовых компаний. Для расчета используются 28 критериев, сгруппированных в три тематических раздела: экологический менеджмент (качество управления охраной окружающей среды), воздействие на окружающую среду (сбросы, выбросы, отходы) и раскрытие информации (прозрачность компаний, готовность рассказывать об авариях и экологических конфликтах).

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