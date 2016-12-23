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ВСЖД объявила о продаже билетов на новый «Дневной экспресс» следованием Иркутск-Улан-Удэ, первый рейс которого из Иркутска отправится 20 декабря и 21 декабря - из Улан-Удэ.
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Объявлено об изменении расписания поездов на участке Мерзлотная – Ручей изменится с 12 декабря 2016 года по 1 апреля 2017 года

09.12.2016
Фото: Байкал ИнфоФото: Байкал Инфо ВСЖД объявила об изменении расписания поездов дальнего следования на участке Мерзлотная – Ручей с 12 декабря 2016 года по 1 апреля 2017 в связи с проведением работ по модернизации железнодорожного пути.

Как сообщает служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, изменится расписание движения следующих поездов дальнего следования: № 71/72 «Улан-Удэ – Северобайкальск»,  № 348 «Красноярск – Северобайкальск».

«Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО "РЖД" http://www.rzd (раздел "Пассажирам", вкладка "Фактическое движение поездов")», - сообщает служба корпоративных коммуникаций .

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