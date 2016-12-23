Объявлено об изменении расписания поездов на участке Мерзлотная – Ручей изменится с 12 декабря 2016 года по 1 апреля 2017 года
09.12.2016
ВСЖД объявила об изменении расписания поездов дальнего следования на участке Мерзлотная – Ручей с 12 декабря 2016 года по 1 апреля 2017 в связи с проведением работ по модернизации железнодорожного пути.
Как сообщает служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, изменится расписание движения следующих поездов дальнего следования: № 71/72 «Улан-Удэ – Северобайкальск», № 348 «Красноярск – Северобайкальск».
«Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО "РЖД" http://www.rzd (раздел "Пассажирам", вкладка "Фактическое движение поездов")», - сообщает служба корпоративных коммуникаций .