Объявлено об изменении расписания поездов на участке Мерзлотная – Ручей изменится с 12 декабря 2016 года по 1 апреля 2017 года

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ВСЖД объявила об изменении расписания поездов дальнего следования на участке Мерзлотная – Ручей с 12 декабря 2016 года по 1 апреля 2017 в связи с проведением работ по модернизации железнодорожного пути.

Как сообщает служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, изменится расписание движения следующих поездов дальнего следования: № 71/72 «Улан-Удэ – Северобайкальск», № 348 «Красноярск – Северобайкальск».

«Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО "РЖД" http://www.rzd (раздел "Пассажирам", вкладка "Фактическое движение поездов")», - сообщает служба корпоративных коммуникаций .