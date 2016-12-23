На Восточно-Сибирской магистрали запланировано отремонтировать 501,2 км пути в 2017 году Фото: http://sopass.livejournal.com На Восточно-Сибирской железной дороге в 2017 году запланировано отремонтировать 501,2 км пути, что соответствует объемам аналогичных работ текущего года. Как сообщила сегодня, 7 декабря, служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, на Транссибирской магистрали запланировано к ремонту 14 участков протяженностью 150 км, на БАМе - 11 участков протяженностью около 136 км.



«В этом году на ВСЖД в общей сложности было отремонтировано более 512 км. Из этого объема реконструкция пути проводилась на 385 км, средний ремонт – более чем на 45,4 км, средний ремонт со сменой рельсов – на 82 км. По итогам работ будут повышены скорости движения пассажирских поездов на протяжении 188 км, грузовых - на 143 км, — рассказали в службе корпоративных коммуникаций. — Начальник дороги Василий Фролов дал положительную оценку качеству и соблюдению сроков выполнения путевой компании, подчеркнув, что текущий год для магистрали отмечен ростом эксплуатационного грузооборота практически на 10%».



При этом более 65% от всего годового плана ремонтов проводилось в режиме «закрытых перегонов», когда на время ремонта для движения полностью закрывается участок пути. Опыт последних лет показал, что оптимальным с точки зрения сроков, качества и организации движения поездов является именно такой режим проведения ремонта. Всего в 2017 году объем реконструкции пути в режиме «закрытых перегонов» составит 72% от всего объема реконструкции. На предыдущую страницу