РЖД заявили о строительстве 3 км нового Байкальского тоннеля Фото: http://pasmi.ru/ РЖД заявили о строительстве 3 км нового Байкальского тоннеля протяженностью 6,7 км, который является самым сложным объектом в программе реконструкции Восточного полигона. Как сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, новый Байкальский тоннель позволит увеличить пропускную способность участка Северобайкальск - Лена и обеспечить освоение перспективных железнодорожных перевозок на северном ходу Восточно-Сибирской железной дороги и Восточном полигоне в целом.



«Основная проходка тоннеля была начата в октябре 2014 году, на текущее время пройдено уже более 3 км, - сообщает служба корпоративных коммуникаций. - По прогнозным данным к 2020 году объем внешнеторговых грузов, поступающих в порты Дальнего Востока по железной дороги составит около 125 млн тонн».



Как сообщал «МК Байкал», президент ОАО «РЖД» Олег Белозеров заявил о выполнении на 40% инвестиционного проекта по развитию железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона, который на магистрали реализуется с 2013 года. За это время выполнены работы по развитию и удлинению станционных путей более 168 км, построено более 190 км вторых путей, модернизировано и реконструировано порядка 4,1 тыс. км пути, уложено свыше 1,6 тыс. комплектов стрелочных переводов. С 2013 года компания выполнила работы на сумму свыше 220 млрд рублей. Уже сейчас можно отметить положительные результаты по увеличению провозных способностей отдельных участков. В 2016 году планируется ввод основных фондов в соответствии с планом. На предыдущую страницу